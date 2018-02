Uroa over auke i pirattaxikøyringa

Taxinæringa i fylket slit med innteninga og er sterkt uroa over den aukande pirattaxikøyringa. Fylkesleiar i Taxiforbundet, Per Morten Bjørlykke, kritiserer politiet for ikkje å prioritere å ta pirattaxikøyrarane. – Det er eit veksande problem, som ingen tek tak i. Dette er økonomisk kriminalitet, seier Bjørlykke.