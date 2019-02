Uroa for tilbodet til pasientane

Styret i Møre og Romsdal legeforening er uroa for tilbodet til pasientane, og arbeidsmiljøet for dei tilsette i helseføretaket. Det kjem fram i eit lesarinnlegg i Sunnmørsposten i dag. Legeforeininga fryktar at det no blir gjennomført nedskjeringar i pasienttilbodet, utan at tilsvarande tilbod kan opprettast i kommunane. Foreininga skriv også at ein stadig utsett byggestart for eit nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal forverrar den økonomiske situasjonen i føretaket. Ei nedbygging av tilbod i forkant av sjukehusbygging kan føre til at fagmiljøa blir dårlegare.