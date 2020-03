Uroa for nedskjæringer

Pasientombudet i Møre og Romsdal er uroa for at pasienter med psykiske og rusrelaterte lidelser ikke får tilstrekkelig hjelp. Helse Møre og Romsdal er i ferd med å skjære ned på tilbuda sine, og kommunene ikke har kommet i mål med å bygge opp sine tilbud. Det siste året har pasientombudet opplevd økt pågang fra pasienter innen psykiatrien. Endringer i tilbudet kan gå ut over pasientene, frykter pasientombud Hanne Haavde Stenseth.