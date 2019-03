Uroa for kutta

Landsforeininga for hjarte- og lungesjuke (LHL) i fylket ber Helse Møre og Romsdal om ikkje å gjennomføre store kutt i pasienttilbodet i helseføretaket. Dei er særleg uroa for reduserte tilbod i spesialisert rehabilitering og psykiatri. Dei er også uroa for framtida til Mork og Aure rehabiliteringssenter, og nedlegginga av Distriktspsykiatrisk senter (DPS) på Sjøholt. LHL fryktar at det vil føre til eit dårlegare pasienttilbod