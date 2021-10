Uroa for CO₂-avgift

Norsk Lastebileier-Forbund er uroa for om den nye regjeringa vil auke CO₂-avgifta på drivstoff. Regionleiar Jan Ove Halsøy fryktar at politikarane lokkar med lågare ferjetakstar, som ikkje blir innført før om nokre år, for å få innført høgare CO₂-avgift.