Uro i Hareid, Volda og Skodje

På Glomset i Skodje fekk politiet kontroll, etter at fleire ungdommar krangla, og det var tilløp til slåsting. Også ved ein bensinstasjon i Volda var det krangling og knuffing, og fleire personar blei bortviste frå sentrum. Politiet opprettar sak etter at to menn i 20-åra slåst på ei privatadresse. Den eine blei køyrt til legevakta.