Ureinsa avløp i sjøen

Fylkesmannen er kritisk til at fleire av dei landbaserte settefiskanlegga i Møre og Romsdal ikkje reinser avlaupet før det går i sjøen og har lite fokus på korleis dette påverkar miljøet i vatnet. I alt 12 anlegg har vore kontrollerte for korleis dei påverkar det ytre miljøet. Alle anlegga har utsleppsløyve, men mange av desse løyva er gamle og utdaterte og skal no oppdaterast til dagens standard.