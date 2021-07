Unormalt høye strømpriser i kveld

Istad Kraft melder at strømmen i kveld vil koste over dobbelt så mye som forrige uke per kilowatttime i Midt-Norge, skriver Romsdals budstikke.

Øyvind Ohr i Istad Kraft, sier til avisen at det rett og slett er for vindstille i området for å bruke vindkraft og at de derfor må bruke kraft fra Sverige.

Han sier at slike priser er unormalt på denne tiden av året, men sier at prisen mest sannsynlig vil være normal igjen i morgen.