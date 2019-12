Unnlot å møte til soning

En mann i slutten av 20-åra må i fengsel i 45 dager for å ha unnlat å møte til soning av en fengselsstraff ved Hustad fengsel. Han var opprinnelig dømt til fengsel i 60 dager. Mannen er også dømt for å ha bøyd fingeren til en politibetjent under transport i politiets tjenestebil og for å ha sparka slik at en lyspære i bilen ble knust.