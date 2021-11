Unngikk sikkerhetskontrollen

En kvinnelig flypassasjer som skulle til Ålesund er anmeldt for brudd på luftfartsloven etter at hun kom seg om bord på flyet sitt uten å ha blitt sjekket i sikkerhetskontrollen på Gardermoen. Kvinnen skal ha kommet seg inn på området etter sikkerhetskontrollen ved å bryte opp ei dør. Alle på flyet måtte ut for ny sikkerhetssjekk. Den aktuelle avgangen var til Ålesund og flyet tok av uten kvinnen. Det skriver Dagbladet.