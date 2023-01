Unngå sjukehusbesøk

Helse Møre og Romsdal seinkar beredskapen ved sjukehusa i fylket, men opprettheld tilrådinga om å unngå besøk som ikkje er heilt nødvendige. Mykje tyder på at smittesituasjonen for luftveissjukdomar flatar ut ved sjukehusa, men føretaket er usikker på korleis situasjonen vil utvikle seg framover. Mange besøkande kan auke risikoen for smitte, og ein bør difor avtale besøk med avdelinga på førehand.