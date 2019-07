United-KBK nær utsolgt

Det nærmer seg utsolgt Ullevaal stadion til treningskampen mellom Kristiansund og Manchester United tirsdag 30. juli. Det sier Sjur Mørk, administrerende leder i Prounite AS, til Dagbladet. – Akkurat nå ligger det cirka 3000 billetter igjen ute for salg, så da er det vel cirka 23.300 solgte billetter per dags dato. Sånn som det ser ut akkurat nå, forventer vi at det blir utsolgt, sier han til avisen.