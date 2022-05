Unikt NAV-prosjekt i Ørsta/Volda

NAV-kontoret for Ørsta og Volda er i gang med eit unikt prosjekt i landssamanheng. Busette flyktningar hjelper dei som nyleg har kome hit med å få seg arbeid. – Kunnskapen og erfaringane til dei som har budd her ei stund er gull verd, meiner prosjektleiar for NAV, Iselin Eliassen Aske (til venstre) på bildet. Her saman med resten av prosjektgruppa.