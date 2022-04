Ungjente lurte trønder

Trøndelag Tingrett har frifunnet en trønder i 40-årene for å ha forsøkt å forlede et barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd. Mannen var tiltalt for å ha fått ei 15 år gammel jente i Kristiansund til å sende seksualiserte bilder av seg ved at han vipset henne 300 kroner. Men jenta sendte i stedet bilder av kvinner over 18 år og mora til jenta tok kontakt med mannen og sa at datteren hadde lurt flere på denne måten, skriver Tidens Krav.