Unge over på arbeidsmarknadstiltak

Ved utgangen av mai var vel 4000 arbeidssøkarar registrerte som heilt eller delvis ledige her i fylket.

Det er 2,9 prosent av arbeidsstyrket og ein nedgang på 4,1 prosent frå april.

Mange under 30 år er over på arbeidsmarknadstiltak, slik at talet på arbeidsledige i denne gruppa er omlag uendra siste året.

Nav reknar med ein auke blant heilt ledige ukrainarar utover året.