Ungdomsrådet i Haram stiller positive til skolenedlegging

Ungdomsrådet i Haram stiller seg positive til å legge ned skolene på Flem og Lepsøy. Det vedtok de på møtet 5. mars.

– Vi kom fram til at det vil være best med en skole fordi vi ser de synkende elevtallene som kommer på Flem og Lepsøy de neste årene, sier leder for ungdomsrådet, Iver Aarebrot.

Han sier at de ser verdien av et større klassemiljø som vil fremme større sosiale plattformer og et stort lag rundt eleven. Men de ser også negative sider med det, blant annet små barn på buss.

– Men hvis de tilbudene blir mer tilrettelagt og går direkte til skolen, så vil det alt i alt være en positiv ting for den enkelte elev, sier han.