Ungdomspanelet skuffa over kommunane

Ungdomspanelet i Møre og Romsdal er skuffa over at mange kommunar ikkje prioriterer ungdomsråda. Det er ungdomsråda sjølve som har peikt på dette. – Det er sett av for lite ressursar og ungdomsråda blir ikkje høyrde, seier nestleiar i Ungdomspanelet Niels Adon Leenders. Han meiner det største problemet er at kommunane ikkje prioriterer det arbeidet koordinatorane skal gjere for ungdomsråda. – Det er veldig skuffande å sjå at mange ungdomsråd får kutt i talet på møter, at dei ikkje får uttale seg i dei viktige sakene, og at vi ikkje har den koordinatorhjelpa som vi treng, seier Nikola Bileska.