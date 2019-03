Ungdom streikar for klimaet

I dag skal tusenvis av ungdom i landet streike mot det dei meiner er manglande handlekraft frå politikarane i klimaspørsmål. Streiken er inspirert av den svenske 16-åringen Greta Thunberg som starta sin klimastreik i fjor. Det er venta mellom 15.000 til 20.000 deltakarar i landet. Her i fylket er det mange elevar som har meldt at dei skal streike for klimaet, sjå oversikt frå Natur og Ungdom her.