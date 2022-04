Ungdom får prøve seg i fiskerinæringa

Regjeringa lyser ut 2 millionar kroner til kommunale prosjekt som legg til rette for at ungdom mellom 12 og 25 år får fiskerierfaring. Målet er å auke rekrutteringa til fiskerinæringa. Fristen for å søke er 20. mai. Frå før fins det ordningar som tildeling av skulekvotar, lærling-kvoteordning og eigne ungdomstillegg.