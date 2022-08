Nå er unge mer ute sammen med venner igjen, men mobilen er alltid med

Lykke Rasch Larsen (13) og gjengen møtes flere ganger i uka. Men noe som stort sett aldri utelates, er mobilen.

– Den er alltid med, sier jentene nærmest i kor.

Skrur man tilbake tiden til 2000-tallet, var det Nokia-klapptelefoner med kontantkort og tjukke, stasjonære datamaskiner man kanskje hadde av det teknologiske.

Med andre ord måtte man kanskje velge mellom å være hjemme og surfe på nettet, eller være ute med venner og snakke sammen ansikt til ansikt.

Ungdomsforsker Anders Bakken ved Oslo Met mener årsaken til at stadig flere ungdommer nå treffer venner ute, kan være at man kan ha med mobilen og sosiale medier over alt.

Anders Bakken er forsker II ved NOVA, seksjon for ungdomsforskning. Han tror flere møtes ute fordi man alltid har sosiale medier tilgjengelig nå. Foto: Oslo Met

Trenden har snudd

Han har forsket på ungdom i over 30 år. En av de tingene som har endret seg mest gjennom tiden, er at ungdom begynte å være mer hjemme og mindre ute, forteller Bakken.

– Men i løpet av de siste seks-sju årene har den trenden endret seg, og nå er det mer vanlig blant ungdom igjen, sier han.

Det viser den nye Ungdata-undersøkelsen.

Lykke Rasch Larsen, Vida Elea Berg Dolmen og Signe Kvalsvik Lilleås forteller at de som oftest bare «henger» på ungdomsskolen i nærheten når de er sammen. Foto: Remi Sagen / NRK

Noen som har vært med på å snu trenden, er jentegjengen i Ålesund. De treffes opptil flere ganger i uka og mener det er viktig.

– Det er sosialt, kjekt og man har det veldig gøy når man er sammen, sier Vida Elea Berg Dolmen.

– For det kan bli veldig kjedelig, hvis du sitter inne hele tiden og har sett ferdig alt på Netflix, sier Lykke og ler.

De forteller at når de er ute sammen, «henger» de ofte på ungdomsskolen i nærheten.

– Vi går jo litt frem og tilbake, sitter på en sånn type huske, går på butikken og kjøper noe godt og så går vi tilbake til skolen, sier Lykke.

– Og noen ganger leker vi nødt eller sannhet, sier Vida og ler.

Foto: Skjermdump / Ungdata

Skyldes tilgjengeligheten av sosiale medier

Forskeren tror at ungdommen møtes oftere igjen fordi sosiale medier er mer tilgjengelig.

– På starten av 2000-tallet, da trendene gikk nedover, så vi hvis ungdom skulle chatte eller være sosiale på nett, måtte de være hjemme fordi det bare var mulig der, sier Bakken og fortsetter:

– Men rundt 2015 begynte ting å endre seg. Mobilene har jo blitt små datamaskiner som man kan ha med over alt, så man trenger ikke være hjemme for å være sosial på nett.

Lykke Rasch Larsen, Vida Elea Berg Dolmen, Signe Kvalsvik Lilleås, Kaja Holsvik Øksenvåg, Johanne Tafjord Jansen og Jenny Madssen Aarseth er bare noen av gjengen som møter flere ganger i uka. Foto: Remi Sagen / NRK

Men jentene i Ålesund mener at de hadde truffet hverandre like ofte selv om mobilen ikke kunne vært med ut.

– Men det hadde nok vært vanskelig å få flere folk med og ikke tekste med dem, så da kan det hende vi hadde vært litt færre, sier Signe Kvalsvik Lilleås.

– Det beste med mobilen er at vi kan kommunisere, over alt, sier Vida.

– Det er ganske mye TikTok også da, sier Lykke og ler.