Døgnrytme – sørg for å få eksponere hjernen for lys så tidleg på dag som mogleg og demp gjerne lyet eit par timar før du skal legge deg. Ikkje utsett deg for lys frå skjerm seint på kveld.

Aktivering og ro – ver aktiv på dagen og ro ned på kvelden. Aktivitet betyr ikkje tung styrketrening, men å halde kroppen aktiv i den perioden du er våken. Til dømes er det lurt å reise seg frå pc'en og gå litt av og til. Ro ned på kvelden – både fysisk og mentalt. Scrolling på mobil og jobb på pc vil forlenge innsovingstida di.

Søvntrykket – dess lengre vi er vakne, dess trøttare blir vi. Viss du søv middag to timar om ettermiddagen, får du eit mindre søvntrykk på kvelden og det blir vanskelegare å sovne. Ein bør vere bevisst på at koffein fjernar søvntrykket vårt og gjer at vi ikkje kjenner oss så trøytte som vi eigentleg er, altså det våkelengda vår tilseier. Koffein sit lenge i kroppen. Om du slit med søvn, er eit konkret tips å kutte koffeinhaldige drikkar som kaffe, energidrikkar, te og brus etter klokka 14.

Legg deg når du vil – sov når du er trøytt. Viss du vil arbeide for betre søvn, skal du legge deg når du er trøytt. Ikkje kjemp deg gjennom trøyttheitsknekken på kvelden fordi du synest det er for tidleg å legge seg. Då nullstiller du hjernen og det vert vanskelegare å sovne. Lytt etter søvnknekken og legg deg når du er trøytt, så kan du heller forskyve tida litt dag for dag.

Kjelde: Tomas Brandal Myklebust, spesialist i nevropsykologi