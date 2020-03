Ungå smitte i kollektivtransport

Møre og Romsdal fylkeskommune melder at framdørene på bussane som køyrer for det fylkeskommunale selskapet FRAM vert stengde. Målet er å unngå at sjåførar skal bli smitta av koronaviruset.

Tidlegare har FRAM meldt frå om at dei no ikkje tek imot kontant betaling. Reisande må bruke FRAM-app eller reisekorta til FRAM.

I dag melder reiarlaget FosenNamsos Sjø om at reisande med hurtigbåten mellom Kristiansund og Trondheim må bruke AtB mobillett og t:kort periode eller t:kort.