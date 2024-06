Ung person viste fram kniv i Ålesund

Politiet rykte ut etter melding om ein ung person som skal ha vist fram ein kniv på ein offentleg stad på Hatlane i Ålesund. Politiet melder at dei har kontroll på fire personar. Politiet fekk først melding om at det skulle vere snakk om ein trusselsituasjon, men at det ikkje viste seg å vere det då dei kom til staden.