Ung leiesoldat sikret KBK-poeng mot HamKam

Den utlånte Italia-proffen Hilmir Mikaelsson (20) gjorde sitt første mål i Eliteserien da han sikret 1-1 for Kristiansund mot HamKam søndag.

Målet kom på ekte spissmanér like før halvtimen var spilt i 1. omgang.

Kristiansund har fått en god start i Eliteserien under Amund Skiri. De står med to seirer, tre uavgjort og ett tap etter seks serierunder. Ni poeng har plassert dem på 7.-plass på tabellen. Det er langt over der de fleste tippet dem før sesongen startet.

HamKam ligger nest nederst. 1-1 mot KBK var lagets tredje uavgjort på sju kamper. Men uten trepoengere blir det hardt å berge plassen i den øverste divisjonen.

(NTB)