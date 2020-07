Ung kvinne kjørte 143 km/t

Ei ung sunnmørskvinne er dømt til 14 dager ubetinget fengsel for råkjøring. Under ei forbikjøring tidligere i sommer ble hun målt til 143 km/t i 80-sonen. Kvinna forklarte retten at det var ei rett strekning og at hun hadde lagt bak et vogntog i en halv time da hun kjørte forbi. Hun mister også retten til å ha førerkort i 14 måneder og må ta ny prøve for å få lappen tilbake