Undervurderte tunnelkostnadar

Fleire ulike faktorar gjorde at pristilboda på Nordøyvegen vart mykje høgare enn rekna med. Det viser utrekningane frå Statens vegvesen. Mellom anna er kostnadene for tunneldriving og tunnelsikring dyrare enn kalkulert. Statens vegvesen meiner at det ikkje er funne direkte feil i deira kostnadsoverslag. Tilboda frå entreprønarane var på 800 millionar kroner høgare enn budsjettert.