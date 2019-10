Undertegnet avtale om bærekraft

Møre og Romsdal blir det første fylket i landet som forplikter seg til å fremme FN sitt bærekraftarbeid. Avtalen ble undertegnet under fylkestinget i Geiranger i dag. Det blir fylkeskommunens oppgave og støtte kommunene og få til et samarbeid om bærekraft. Ålesund, Sula og Giske er tatt opp i programmet for å utvikle smarte og bærekraftige byer, og Ålesund er blitt en spydspiss i dette arbeidet Kari Aina Eik som leder FN sitt program for smarte byer, har forventninger til at fylkeskommunen viser lederskap.