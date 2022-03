Undersøkte område etter funn av ski

Luftambulansen har sjekka området rundt Loftskarstind i Rauma etter at det blei opplyst at ein randonee-ski stod på kanten av ein skavl. Politiet opplyser at det ikkje skal vere noko som tyder på at nokon er tatt. Dei skal seinare ha fått informasjon om at skia skal ha stått der i nokre dagar.