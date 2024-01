Undersøkte alarm på Frei

Brannvesenet i Kristiansund køyrde nyleg ut til ein einebustad på Frei for å kontrollere ei melding frå eit vaktselskap. Ein røykvarslar på eit soverom hadde blitt aktivert og det var ingen i huset. Brannvesenet kom fram samtidig som ein vektar og kunne raskt bekrefte at det ikkje var ein brann i huset. Brannvesenet opplyser at årsaka til alarmen er ukjent.