Undersøkingssak

Personen som blei funnen død i ein kulp på Smøla var ein mann i 60-åra. Politiet melder at dei pårørande no er varsla. Politiet er ferdige på staden og varslar at det blir oppretta ei undersøkingssak. Politiet har no ikkje haldepunkt til å seie om det har skjedd noko straffbart i saka.