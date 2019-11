Undersøker torpedopåstander

Politiet vurderer om de skal starte etterforskning på grunn av påstandene mot Kjell Inge Røkke som kom fram under rettssaken mot Jan Erik «Jannik» Iversen. Påtaleleder Audun Kristiansen i felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) opplyser til Nettavisen at politiet kontrollerer opplysningene som kom fram i rettssaken. Han understreker at det ikke er dyptgående undersøkelser, men at de gjøres for å avgjøre om etterforskning skal iverksettes.