Undersøker om fyrverkeri kan vere brannårsak

Politiet har ikkje fastslått brannårsaka etter brannen i eit bustadhus i Sula onsdag kveld. Kriminalteknikar har undersøkt staden torsdag, men har ikkje konkludert med kva som utløyste brannen. Det opplyser politiadvokat Lena Romestrand. Ho seier ei av hypotesane dei jobbar med er at fyrverkeri kan vere årsak til brannen, og dei vil no gjennomføre ei rundspørjing i nabolaget for å forsøke å finne ut kva som kan ha skjedd.