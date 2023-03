Undersøker om det finnes videoovervåkning av rasområdet

20 personer fra Røde Kors og lavinehunder fra Norske Redningshunder bistår nå i søket ved Sparebanken Møre Arena. Nødetatene er på plass.

Politiet vet så langt ikke om noen vitner til snøraset. – Det blir søkt for å forvisse oss om at det ikke er noen under snøen, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt til NRK. I tillegg prøver politiet å finne ut om videoovervåkning i området kan ha fanget opp snøskredet.

Det er fortsatt ikke noe som tyder på at noen er tatt av raset. – Men så lenge vi ikke vet, jobber vi som om det ligger noen der. Vi kommer til å søke gjennom alt, sier Trond Inge Larsgård i Røde Kors.