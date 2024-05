Undersøker moglege avvik

Helse Møre og Romsdal skal undersøke kva som er årsaka til at enkelte meldingar ikkje har nådd fram til doktorar på avdelingar ved Volda og Ålesund sjukehus. Det skriv Sunnmørsposten.

Henrik Erdal, fagleg leiar for innføringa av Helseplattforma i Helse Møre og Romsdal, seier til avisa at enkelte tilvisingar har dukka opp i systemet, men ikkje gått heile vegen. Han seier vidare at dette ikkje er noko dei ønskjer skal skje, men at han meiner det er lite sannsynleg at det har gått utover pasientsikkerheita.

Helse Møre og Romsdal tok i bruk journalsystemet Helseplattforma i helga.