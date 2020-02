Undersøker luftfartshendelse

Statens havarikommisjon for transport har startet undersøkelser etter at et fly fra Kristiansund til Bergen i januar kom inn i forhold med sterk ising. Det skriver Tidens Krav. Havarikommisjonen beskriver ifølge avisa hendelsen som en nestenulykke og som en alvorlig luftfartshendelse. I rapporten står det at besetningen på flyet endret ruten og foretok en nedstigning til en flyhøyde hvor det ikke var rapportert ising. Etter hvert løsnet isen og flyet landet normalt på Flesland.