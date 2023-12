Undersøker bustad etter brann i Sande

Arbeidet etter ein bustadbrann i Sande kommune på Sunnmøre startar opp igjen i dag. Det opplyser politiet. Det var i går at det byrja å brenne i bustaden på Sandøya. Ein person er ikkje gjort greie for etter brannen.

– Status er at kriminalteknikarar og ein kriminalsøkshund er på plass. Dei startar arbeidet på staden, seier Jens Dahl, operasjonsleiar i Møre og Romsdal politidistrikt.

Han seier at det er for tidleg å seie noko om årsaka til brannen, men at det er noko av det kriminalteknikarane skal undersøke.