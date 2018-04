Underslagssak i retten i august

Ein moldemann i 70-åra må møte i retten i fem dagar i august, tiltalt for grov økonomisk utruskap. Mannen skal ifølgje tiltalen ha underslått over 2,4 millionar kroner frå eit selskap han var dagleg leiar for. Ifølgje tiltalen gjekk pengane til privat bruk og underslaga skal ha skjedd i åra 2012-2015. Saka går i Romsdal tingrett 27.-31. august.