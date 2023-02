Underskudd for AaFK

AaFK gikk med et underskudd på 370.000 kroner i 2022, skriver Sunnmørsposten. Fotballklubben hadde budsjettert med overskudd på 350.000 kroner. – Det koster å rykke opp, og den satsingen man hadde for å kunne overleve i eliteserien kostet også, sier daglig leder Ronny Stokke til avisa. Det var flere årsaker til underskuddet, blant annet lite publikum og at alt ble dyrere i fjor.