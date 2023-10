Underskot for Havila-hotell

2022 blei eit nytt år med underskot på drifta av dei tre Havila-eigde hotella i Geiranger, Ørsta og på Grodås. Det skriv Vestlandsnytt.

Drifta av dei tre hotella gjekk med eit samla underskot på over sju millionar kroner i fjor. Trass i at inntektene auka med over 15 millionar kroner, blei det samla driftsresultatet om lag 1,4 mill. kroner dårlegare i 2022 enn året før.

– Det å kome tilbake etter pandemien var utfordrande for fyrste del av sesongen, forklarar reiselivsdirektør Gunther Dahler i Havila Hotels til avisa.