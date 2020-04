Underleverandørar fryktar framtida

I Sykkylven er mindre bedrifter innan møbelindustrien redd for at dei kan få store problem med å overleve på grunn av koronakrisa. Nå viser det seg at dei kanskje ikkje får statleg hjelp via bankgarantiordninga, fordi dei ikkje har hatt god nok inntening før krisa sette inn. Ei bedrift som tidleg fekk problem var L.P. Riksheim, som er underleverandør til møbelindustrien. Dagleg leiar Asbjørn Riksheim seier ordretørke gjer at dei har permittert alle tilsette.