Ulykke til Spesialenheten

I natt krasjet en bil i Øksendaltunnelen i Sunndalsøra. I forkant av dette forsøkte politiet å stanse kjøretøyet, men det ville ikke stanse og bilen økte til stor hastighet.

– Da fikk patruljen beskjed om at de skal avbryte forfølgelse. Like etter kommer politiet over ulykken, og da har han kjørt i tunnelveggen. Politiet lå ikke bak kjøretøyet og hadde ikke oversikt over kjøretøyet da det krasjet, sier operasjonsleder i Møre og Romsdal, Borge Amdam til NRK.

Vedkommende ble lettere skadet og kjørt til Molde sykehus.

Saken er varslet til Spesialenheten for politisaker, sier han.