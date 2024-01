Ulykke i Rauma

Det har vore ei trafikkulykke vest for Innfjordtunnelen i Rauma, opplyser politiet. Det var to biler involvert, med ein person i kvar bil. Ingen av dei skal vere skadde, men det er materielle skader på bilane. Politiet trur at den eine bilen har blitt påkøyrt bakfrå. Innfjordtunnelen var stengt på grunn av ulykka, men er no opna att.