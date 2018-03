Ulvestad til cupfinale

Fredrik Ulvestad og Djurgården tok seg til finale med 2-0-seier over AIK i den svenske cupen. Tarik Elyounoussis lag tapte derbyet for første gang siden 2011. Både Ulvestad og Elyounoussi spilte samtlige minutter på Friends Arena, men det var kun en av dem som kunne sikre finaleplass. Til slutt var det Ulvestad som fikk juble for seier og avansement.