Ulvestad forlenger med KBK

Pål Erik Ulvestad har signert en ny kontrakt med Kristiansund BK. Den nye kontrakten binder Ulvestad til klubben ut 2018-sesongen. Ulvestad sier til klubbens hjemmesider at han er veldig glad for å være sikret nok et år i Kristiansund BK. Sunnmøringen spilte 24 kamper i KBKs debutsesong i Eliteserien.