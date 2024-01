Ulstein verft byggjer skip til havvind

Ulstein verft skal byggje to nye serviceskip for havvindindustrien. Skipa skal gå på hybrid batteriframdrift og førebuast for å bruke metanol som drivstoff.

Fartøya har ei lengd på 89,6 m og ei breidd på 19,2 m.

Det er ei gruppe investorar under leiing av J.P. Morgan Asset Management som har bestilt skipa.