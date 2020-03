Ulstein var tidlig ute

Ulstein verft satte tidlig i gang smitteverntiltak på grunn av korona-situasjonen. En av grunnene er at verftet har virksomhet i Kina, som nå er stengt på grunn av virusutbruddet. Informasjonsdirektør Lene Trude Solheim i Ulstein Group sier de dermed kom tidlig på banen og har brukt mye tid og krefter siden januar på dette. Verftet har tilnærmet full bemanning nå ettersom de er i sluttspurten på levering av to skip. Solheim sier de ikke har tilfeller av Korona-smitte nå, og at de følger strenge retningslinjer. Blant annet er verftet stengt for andre enn de som jobber der fast.