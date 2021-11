Ulstein valgt til ny nestleder

Stortingsrepresentant Dag-Inge Ulstein ble valgt til ny nestleder i KrF under partiets ekstraordinære landsmøte i dag. Han fikk 149 av 160 mulige stemmer.

Ulstein tar over etter Olaug Bollestad, som ble valgt som leder under landsmøtet. 39 år gamle Ulstein var utviklingsminister i Solberg-regjeringen, og er i dag stortingsrepresentant for Hordaland KrF. Han er opprinnelig fra Sula i Møre og Romsdal.