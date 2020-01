Ulstein nominert til pris

Ulstein sitt installasjonsfartøy «Alfa Lift» er en av tre nominerte til Offshore Renewables Award 2020. Fartøyet er designet av Ulstein Group for Offshore Heavy Transport og er under bygging. Skipet skal transportere og installere fundamentene til verdens største havvindpark. Prisen tildeles et selskap, prosjekt eller et produkt som har gitt et betydelig bidrag til utviklingen av markedet for fornybar offshore i løpet av 2019. Vinneren blir kunngjort 5. februar.