Ulstein gjer det best på måling

Ulstein kommune kjem best ut av alle kommunane her i fylket i årets Kommunebarometer. Målinga blir publisert av Kommunal Rapport kvart år. Ulstein er nummer fem av alle kommunane her i landet.

Barometeret rangerer kommunane etter ulike faktorar, på tvers av 12 ulike sektorar. Her blir det mellom anna sett på økonomi, attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved blant anna næringsliv og arbeidsmarknad.

Rauma er nummer 20 på lista, etterfølgt av Volda som nummer 23, Ørsta som er nummer 67 og Kristiansund nummer 75. Molde kommune er nummer 112.