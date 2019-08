Ulstein går av som leiar

Etter nesten 20 år som leiar for Island Offshore vel Håvard Ulstein å overlate roret til Tommy Walaunet. Dette skjer med verknad frå 1. september, men skiftet har vore planlagt lenge. – No ser vi pilene peikar oppover, og då kjenner eg at det er naturleg å overlate sjefsstolen til ein som vil sikre kontinuiteten i selskapet, seier Ulstein.